У неділю, 9 квітня, на льодовику Армансетт зійшла лавина. Як зазначив глава міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, через це загинуло четверо людей і ще кілька – отримали поранення.

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Деталі події

За словами високопосадовця, на місце трагедії прибули усі рятувальні служби задля порятунку людей.

У середині дня (9 квітня – 24 Канал) на льодовику Армансетт в Альпах зійшла лавина. За попередніми даними, 4 людини загинули та кілька поранених. Рятувальники ще працюють. Дякую за їхні дії,

– зазначив Дарманен.

Окрім того, відомо, що 9 квітня зійшла лавина також у Швейцарських Альпах біля вершини гори Альфубель, що в районі Саас-Фе на південному заході кантону Валліс. За даними місцевої поліції, внаслідок цього постраждало дев'ятеро людей – їх було доставлено гелікоптером до лікарні.

Що робити, коли наближається лавина

Якщо ви живете біля гірської місцевості та дізналися про сходження лавини, головне – уважно слухайте інформацію з телевізора та радіоприймача про ситуацію. Також важливо зберігати спокій та попередити сусідів про можливу катастрофу та евакуацію.

Разом з тим у жодному разі не можна:

виходити у гори під час снігопаду та негоди;

вирушати в мандрівку в гори, не вивчивши маршруту свого руху;

ігнорувати зміну погоди, перебуваючи уже в горах;

Слід пам'ятати, що найбільш небезпечний період для сходження лавин – весна та літо. А якщо точніше – від 10 години ранку та аж до заходу сонця.

Днями у Карпатах був сильний сніг

Згадаємо, що цьогоріч зима в Україні була особливо довгою та, попри те, що на календарі було 4 квітня, в Карпатах випав сніг. Разом з ним в цей регіон прийшли сильні, як для весни, морози.

Власне, стовпчики термометрів навіть опустилися до мінус 12 градусів за Цельсієм.