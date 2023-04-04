Окрім морозу, також в горах спостерігається сніг. У мережі показали відповідне фото.
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У Карпатах посилилися морози
Чорногірський пошуково-рятувальний піст повідомляє, що станом на 8 годину ранку 4 квітня на горі Піп Іван хмарно та вітряно. Зокрема, пориви 8 метрів на секунду.
Температура повітря знову знизилися. Якщо вчора у цей же час фіксували лише -7, то сьогодні вже -12 градусів.
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У Карпатах продовжуються морози / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
Карпати 3 квітня / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста