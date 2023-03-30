З чим пов'язане похолодання в Україні, коли чекати повернення тепла, якою буде погода у квітні, чи можливі ще сильні морози та сніг навесні – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Мінливий березень: від майже літньої спеки до морозів

Цього тижня в Україні значно похолодало. Знову повернулися нічні морози і в частині областей йшов сніг. З чим пов'язана така погода?

Через територію України проходив циклон. Він прийшов до нас із південного заходу і переміщувався у північно-східному напрямку. Його природа – поєднання холодної та теплої повітряної маси, власне, завдяки їхньому межуванню і утворюються ось такі погодні умови.

Після того, як пройшов цей циклон, у нас відбулася зміна повітряних потоків. Зараз вони переважають з північного заходу, і тому продовжується надходження більш прохолодної повітряної маси. Відповідно маємо ось таке зниження температури.

Дійсно, вночі 30 березня очікувалось близько 3 – 8 градусів морозу. На крайньому Півдні – близько 0.

Однак, вдень все ж таки прогріється до +4...+9 градусів. На Прикарпатті – до +12 градусів тепла.

Звичайно ж, цей циклон приніс опади. У західних та більшості північних, а саме Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях подекуди навіть утворився сніговий покрив.

На півночі Житомирщини у середу було до 10 сантиметрів снігу, у західних областях – близько 5 сантиметрів. На метеостанції в Києві зафіксовано 2 сантиметри снігу.

У Житомирі 29 березня розчищали дороги від снігу / Фото Суспільного

Однак, це не дуже тривалий сніговий покрив. Тому що в денні години все ж таки маємо плюсову температуру.

До речі, 29 березня був найхолодніший день для України і для Київщини. Зокрема, всього було +1...+2 градуси.

Цей циклон уже практично відійшов. Ще трохи його залишки зачіпають вторинні фронтові території Київщини і північно-східні регіони України. Надалі він зміщується, покидає територію України. Тож 30 березня у більшості областей уже переважатиме погода без опадів. Навіть будуть сонячні прояснення, особливо вдень.

Водночас у східних областях та Запорізькій інший циклон і поле зниженого тиску саме зі сходу буде впливати на наші області. Тож там очікуємо на мокрий сніг. Тому цим областям ще треба трішечки потерпіти ось такі весняні примхи з зимовим присмаком. Водіям треба бути уважними та обережними, тому що на дорогах країни, окрім Півдня, місцями може бути ожеледиця.

Наприкінці лютого в Укргідрометцентрі прогнозували, що середньодобова температура у березні сягатиме +2...+7 градусів. Це лише на 2 градуси вище за норму. Втім, минулого тижня у деяких областях було вже до +20 градусів. Чи йдеться все ж таки про аномалії?

Минулого тижня у нас на багатьох метеостанціях зафіксовано деякі перевищення температури – кліматичні рекорди. Безпосередньо на Київщині ніч проти 24 березня виявилася найтеплішою за період спостережень.

Ці дані впливають на середньодобову температуру. Тож все таки температура вища. Буквально на 1 – 2 градуси, – це не так і багато. Однак остаточні результати оприлюднить Центральна геофізична обсерваторія.

На Закарпатті зацвіла Долина шафранів / Фото Viktor Pavlych

Зверніть увагу! У Центральній геофізичній обсерваторії повідомили, що у столиці три дні поспіль – 24, 25, 26 березня фіксували температурні рекорди. Так, 24 березня у Києві середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +14,4 градуса 1913 року. Кліматична норма перевищена на 11 градусів і відповідає погоді кінця квітня.



Окрім того, ніч на 24 березня виявилась найтеплішою за період спостережень. Стовпчик термометра не опустився нижче за +11,1 градуса, що на 2,3 вище попереднього рекордного значення 1913 року. Після опівдня у п'ятницю максимальна температура повітря досягла +20 градусів.



До речі, у березні 2023-го вже зафіксували шість рекордів. Натомість у лютому не було жодного.

+15 градусів: коли знову потепліє

Коли ж нам чекати потепління?

У ніч на суботу, 1 квітня, уже переважатиме плюсова температура як вдень, так і вночі. Хоча, звичайно, немає такого стрімкого весняного потепління, воно ще більш стримане.

На 1 квітня вночі буде 0...+5, а вдень – +7...+12 градусів. У східних областях трохи нижче. Тим часом у південних і західних областях вже до +15.

Попередній прогноз погоди на 1 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Будуть сюрпризи: яку погоду прогнозують на квітень

Яку ж погоду нам чекати у квітні?

Вже є орієнтовний прогноз Укргідрометцентру. Середня місячна температура передбачається у межах 9 – 13 градусів тепла (у Карпатах +7...+8). Це трішечки, на 1 – 1,5 градуса, вище за кліматичну норму.

Також місячна кількість опадів очікується у межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах традиційно дещо більше, зокрема, 60 – 89 міліметрів. Загалом це в межах норми, без якихось відхилень.

Однак, на сюрпризи можемо очікувати. Наприклад, як ми зазначали у січні, коли були рекордні значення температури, звичайно ж, певна компенсація може бути потім, вже зараз бачимо її навесні: березень з мінливою погодою.

Наразі ми бачимо на прогностичних моделях, що перший тиждень квітня характеризуватиметься вологою погодою. Тобто переважатиме поле зниженого тиску. Частіше можуть бути опади. Звичайно, у різних регіонах України по-різному, але опади можуть бути і змішаної фази. Також можлива вітряна погода. Втім, вона є характерною для весни. Поки що ось такі у нас орієнтовні прогнози.

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Чи будуть ще сильні морози та сніг навесні

Чи можливий у квітні знову сніг?

У перші дні квітня буде зберігатися тенденція до підвищення температури, але опади ще можуть бути.

Наприклад, 2 і 3 квітня часом дощі, і у західних, північних, Вінницькій, Черкаській області можуть бути ще навіть з мокрим снігом. Тому що там все ж температура вночі хоч і плюсова, але не надто висока, – +1 –+6 градусів.

Попередній прогноз погоди на 3 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Наскільки звичним для України є сніг у квітні? Чи це аномальне явище?

Чогось дуже аномального у цьому немає. Воно, звичайно ж, не кожного року спостерігається, але загалом є нормою.

У квітні абсолютно не виключені затоки холоду і навіть короткочасні утворення снігового покриву.

Згідно з нашими архівами, навіть у 20-х числах квітня по Київщині спостерігалися снігопади. Наприклад, мокрий сніг міг бути. Звичайно ж, це короткочасно, – максимум два дні, подекуди навіть пів дня. Проте, затоки холоду ще можуть бути, і сніг також.

Чи будуть ще сильні морози до -15...-20 градусів?

У найближчому майбутньому таких морозів ми не фіксуємо. Сподіваємося все ж таки, що повноцінно вже розпочнеться вегетаційний період у рослин, і таких сюрпризів з тривалими похолоданнями вже не буде.

Подивимося, звичайно. Проте на перші дні квітня очікується певне підвищення температури порівняно з тим, що є зараз.