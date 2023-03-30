Вночі на крайньому заході України буде помірний дощ. У Карпатах, на Донеччині та Луганщині – мокрий сніг.
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Де в Україні 31 березня буде дощ і сніг
Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий дощ. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу.
У західних областях 0 – 5 градусів тепла; вдень 7 – 12 градусів, на сході країни 3 – 8 градусів тепла.
У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень – невеликий дощ. Температура у Києві вночі 0 – 2 градуси морозу, вдень 9 – 11 градусів тепла
Погода у найбільших містах 30 березня
- Київ – -1…+10
- Ужгород – +2...+12
- Львів – +5...+12
- Івано-Франківськ – +2...+12
- Тернопіль – +2...+12
- Чернівці – +2...+12
- Хмельницький – +3...+11
- Луцьк – +3...+12
- Рівне – +2...+12
- Житомир – -1...+10
- Вінниця – -1...+12
- Одеса – 0...+11
- Миколаїв – -2...+12
- Херсон – -2...+12
- Сімферополь – -1...+11
- Кропивницький – -2...+13
- Черкаси – -1...+13
- Чернігів – +5...+7
- Суми – -3...+11
- Полтава – -3...+12
- Дніпро – -2...+12
- Запоріжжя – -2...+11
- Донецьк – -1...+10
- Луганськ – -1...+8
- Харків – -2...+9
Карта погоди в Україні на 31 березня / Фото Укргідрометцентр