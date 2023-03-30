Вночі на крайньому заході України буде помірний дощ. У Карпатах, на Донеччині та Луганщині – мокрий сніг.

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Де в Україні 31 березня буде дощ і сніг

Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях очікується невеликий дощ. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу.

У західних областях 0 – 5 градусів тепла; вдень 7 – 12 градусів, на сході країни 3 – 8 градусів тепла.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень – невеликий дощ. Температура у Києві вночі 0 – 2 градуси морозу, вдень 9 – 11 градусів тепла

Погода у найбільших містах 30 березня

  • Київ – -1…+10
  • Ужгород – +2...+12
  • Львів – +5...+12
  • Івано-Франківськ – +2...+12
  • Тернопіль – +2...+12
  • Чернівці – +2...+12
  • Хмельницький – +3...+11
  • Луцьк – +3...+12
  • Рівне – +2...+12
  • Житомир – -1...+10
  • Вінниця – -1...+12
  • Одеса – 0...+11
  • Миколаїв – -2...+12
  • Херсон – -2...+12
  • Сімферополь – -1...+11
  • Кропивницький – -2...+13
  • Черкаси – -1...+13
  • Чернігів – +5...+7
  • Суми – -3...+11
  • Полтава – -3...+12
  • Дніпро – -2...+12
  • Запоріжжя – -2...+11
  • Донецьк – -1...+10
  • Луганськ – -1...+8
  • Харків – -2...+9


Карта погоди в Україні на 31 березня / Фото Укргідрометцентр