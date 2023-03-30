Ночью на последнем западе Украины будет умеренный дождь. В Карпатах, Донецкой и Луганщине – мокрый снег.

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Где в Украине 31 марта будет дождь и снег

Днем в западных, большинстве северных, Винницких и Одесских областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

В западных областях 0 – 5 градусов тепла; днем 7 – 12 градусов, на востоке страны 3 – 8 градусов тепла.

В Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Температура в Киеве ночью 0 – 2 градуса мороза, днем 9 – 11 градусов тепла.

Погода в крупнейших городах 30 марта

  • Киев – -1…+10
  • Ужгород – +2...+12
  • Львов – +5...+12
  • Ивано-Франковск – +2...+12
  • Тернополь – +2...+12
  • Черновцы – +2...+12
  • Хмельницкий – +3...+11
  • Луцк – +3...+12
  • Ровно – +2...+12
  • Житомир – -1...+10
  • Винница – -1...+12
  • Одесса – 0...+11
  • Николаев – -2...+12
  • Херсон – -2...+12
  • Симферополь – -1...+11
  • Кропивницкий – -2...+13
  • Черкассы – -1...+13
  • Чернигов – +5...+7
  • Сумы – -3...+11
  • Полтава – -3...+12
  • Днепр – -2...+12
  • Запорожье – -2...+11
  • Донецк – -1...+10
  • Луганск – -1...+8
  • Харьков – -2...+9


Карта погоды в Украине на 31 марта / Фото Укргидрометцентр