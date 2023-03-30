Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах. На фотографиях видно, что деревья и улицы покрыты белым полотном из снега, информирует 24 Канал.
Актуально Холодно, но солнечно: какой будет погода в Украине 30 марта
Крымский полуостров – в снегу
По прогнозам синоптиков, в Симферополе и Керчи 30 марта обещают 3 градуса тепла и снег. В большинстве городов полуострова ожидается плюсовая температура и облачность.
В Крыму выпал снег / Фото из соцсетей
Когда в Украину придет потепление
- По данным Укргидрометцентра, теплую погоду следует ожидать 1 и 2 апреля. Температура воздуха поднимется до +12 градусов днем, а ночью будет держаться на уровне 2-5 градусов тепла.
- Ожидается, что 1 апреля практически по всей Украине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет достигать +10..+12 градусов, ночью на уровне +4..+2 градуса.
- 2 апреля потепление только усилится. Так, ночью температура воздуха будет несколько теплее предыдущих показателей и будет достигать 5 градусов тепла. День обещает быть весенне-теплым: температура воздуха останется фактически на том же уровне, что накануне и будет доходить до +10..+12 градусов тепла.
- Впрочем, уже с 3 апреля в Украине возможно незначительное похолодание.