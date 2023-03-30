Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах. На фотографиях видно, что деревья и улицы покрыты белым полотном из снега, информирует 24 Канал.

Актуально Холодно, но солнечно: какой будет погода в Украине 30 марта

Крымский полуостров – в снегу

По прогнозам синоптиков, в Симферополе и Керчи 30 марта обещают 3 градуса тепла и снег. В большинстве городов полуострова ожидается плюсовая температура и облачность.

В Крыму выпал снег / Фото из соцсетей

Когда в Украину придет потепление