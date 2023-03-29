Синоптик Наталья Диденко отметила, что остатки атмосферного фронта еще предопределят мокрый снег в восточных областях Украины. Однако в других регионах осадков не ожидается.
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Какая будет погода в Украине 30 марта
Ветер постепенно успокоится, разве что в центральных и восточных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
В восточных и запорожских областях ожидается мокрый снег, днем с дождем. Там температура ночью будет колебаться от 3 до 2 градусов мороза, днем в пределах 1 – 6 градусов тепла.
На остальной территории без осадков. Температура ночью опустится до 3 – 8 градусов мороза. Холоднее всего ночью будет в Карпатах, а теплее всего – на Юге. Что касается дня – холоднее всего будет на Востоке страны.
Ночью и утром на дорогах страны, кроме Юга, ожидается гололедица.
Прогноз погоды по Киевской области
В Киевской области будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Однако ночью и утром на дорогах местами гололедица. В столице ночью синоптики прогнозируют 4 – 6 градусов мороза, днем 6 – 8 градусов тепла.
Погода в крупнейших городах 30 марта.
- Киев – +6…+8
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +8...+10
- Тернополь – +8...+10
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +6...+8
- Винница – +6...+8
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +6...+8
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – +7...+9
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +5...+7
- Суммы – +5...+7
- Полтава – +4...+6
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +3...+5
- Донецк – +2...+4
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +4...+6