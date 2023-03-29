Синоптик Наталья Диденко отметила, что остатки атмосферного фронта еще предопределят мокрый снег в восточных областях Украины. Однако в других регионах осадков не ожидается.

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Какая будет погода в Украине 30 марта

Ветер постепенно успокоится, разве что в центральных и восточных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В восточных и запорожских областях ожидается мокрый снег, днем с дождем. Там температура ночью будет колебаться от 3 до 2 градусов мороза, днем в пределах 1 – 6 градусов тепла.

На остальной территории без осадков. Температура ночью опустится до 3 – 8 градусов мороза. Холоднее всего ночью будет в Карпатах, а теплее всего – на Юге. Что касается дня – холоднее всего будет на Востоке страны.

Ночью и утром на дорогах страны, кроме Юга, ожидается гололедица.

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Однако ночью и утром на дорогах местами гололедица. В столице ночью синоптики прогнозируют 4 – 6 градусов мороза, днем 6 – 8 градусов тепла.

Погода в крупнейших городах 30 марта.