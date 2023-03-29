Когда ждать возвращения весеннего тепла и какую самую высокую температуру прогнозируют в ближайшее время, рассказываем дальше.

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Когда потеплеет

По прогнозу Укргидрометцентра, 29 марта на Западе уже без существенных осадков. Между тем, на Севере еще ожидается небольшой мокрый снег.

Сегодня температура воздуха опустится уже по всей территории Украины. Ночью в большинстве областей преобладали минусы. В Ивано-Франковской даже до 6 градусов мороза.

Однако, днем повсюду хоть и небольшие, но плюсы. В частности, теплее всего на Луганщине, Закарпатье, Херсонщине и в Крыму – до +7 градусов.

Низкую температуру прогнозируют и в четверг. Однако, синоптики дают надежду, что в конце недели морозы отступят.

Потепление придет в конце недели. А пока греемся всеми умными способами, теплыми котами и мыслями,

– отметила Наталья Диденко.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, 1 и 2 апреля уже до +7 градусов ночью. Днем до +16. Также ожидается небольшой дождь.

Прогноз погоды на 2 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра