На сколько задержатся в Украине снег и мороз, рассказываем дальше.

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По прогнозу Укргидрометцентра, самая прохладная ночь 28 марта ожидалась в западных областях. Там уже от -3 до +2 градусов.

Заметим, что о похолодании предупреждала и Наталья Диденко. Рассказывала, что к нам переместится активный циклон, зародившийся над Средиземноморьем.

Во вторник в Украине ожидаются осадки. В западных, северных областях, на значительной части центра возможны сильные осадки. Дожди будут переходить в мокрый снег,

– отметила синоптик.

Также она добавила, что днем на Западе осадки ослабеют, на Востоке дождь, вероятно, будет во второй половине дня и вечером. Тем временем в Киеве 28 марта предполагается усложнение погоды. В частности, дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки.

Диденко отметила, что в дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Заметим, что по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, ночью среды уже почти во всех областях будет минус. Преимущественно до 5 градусов мороза.

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Прогноз погоды на 29 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, 29 марта небольшой снег уже прогнозируют повсюду, кроме Юга. В четверг – только на Востоке и в Крыму.

Кстати, также ожидается до -6 градусов, днем максимум +8. В пятницу, вероятно, уже без снега и только до 3 градусов мороза.

Потепление придет аж в субботу – воскресенье,

– подчеркнула Наталья Диденко.