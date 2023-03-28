Пользователи сети уже поделились соответствующими кадрами. Предварительно, в результате непогоды никто из местных жителей не пострадал.

Важно Мокрый снег, ветер и гололед: в Киевской области предупредили о непогоде

Что непогода натворила в Ужгороде

На Киевской набережной реки Уж из-за мощного ветра упало дерево. Также деревья загородили дорогу на проспекте Свободы, улицах Берчены и Швабской.

Кроме этого, из-за шквального ветра без крыши остался магазин на улице Бородина. Также повреждено ограждение строительства Павла Маерчика на месте бывшего общественного туалета на площади Петефи.

Кроме деревьев, также в результате непогоды упали скамейки на набережной Независимости.

Ужгород атаковал сильный ветер / фото "Ужгород онлайн"

В Украину пришло похолодание

По прогнозу Укргидрометцентра, самая прохладная ночь 28 марта ожидалась в западных областях. Там уже от –3 до +2 градусов. Отметим, что о похолодании предупреждала и Наталья Диденко. Рассказывала, что к нам переместится активный циклон, зародившийся над Средиземноморьем.

Днем на Западе осадки ослабеют, на Востоке дождь, вероятно, будет во второй половине дня и вечером. Тем временем в Киеве 28 марта предполагается усложнение погоды. В частности, дождь с переходом в мокрый снег, возможны сильные осадки.

В дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов. Заметим, что по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, ночью среды уже почти во всех областях будет минус. Преимущественно до 5 градусов мороза.