Какую самую низкую температуру прогнозируют и когда именно ждать похолодания, информирует 24 Канал.

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В Украине идет значительное похолодание

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала существенное похолодание на следующей неделе еще 20 марта. Позже уточнила, что понижение температуры ожидается уже с понедельника – вторника.

По ее словам, ощутимо похолодает уже 27 марта на Западе, а на Востоке 28-го еще будет держаться более теплая погода.

Температура воздуха в течение 28 – 29 марта в большинстве областей снизится до 2 – 5 градусов тепла, а ночью до "минусов",

– отметила Диденко.

Кстати говоря, что по прогнозу Укргидрометцентра, ночью 30 марта в большинстве областей уже -3...5 градусов. Днем только +3...+6. Так что весенней жары, как в предыдущие дни, в конце марта не будет.

Прогноз погоды на 30 марта / Скриншот из Укргидрометцентра