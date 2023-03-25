Сегодня, 25 марта, жителям западных и частично северных областей лучше держать наготове свои зонтики. Далее, в воскресенье и понедельник дожди пройдут почти на всей территории Украины. Более того, кое-где прогнозируют грозы, а в Карпатах – дождь с переходом в снег.

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Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что в эти выходные ожидается теплая, но дождливая погода.

В субботу в западных областях прогнозируют умеренный дождь. Тем временем в Карпатах и Закарпатье – значительные осадки. Уже 26 и 27 марта, вероятно, будет лить по всей Украине.

По прогнозу Кибальчича, в воскресенье грозы пройдут местами в западных регионах, а еще в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Прогноз погоды на 26 марта / Скриншот из Укргидрометцентра