Украинцы наконец-то дождались весны, а вместе с ней настоящего тепла и солнца. Собственно, температура 25 марта будет колебаться днем от 13 до 18 градусов. Всё зависит от региона.

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На Севере и Западе будет дождь

Жителям западных регионов обязательно следует взять с собой на прогулку зонтик, ведь возможны умеренные дожди. В то же время местами будут осадки на Севере. Синоптики предупреждают даже о грозах.

Облачно с прояснениями. В западных областях умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, там отмечено, что на остальной территории осадков не будет. То есть речь идет о Юге, Востоке и Центре.

Отдельно вспомним о городе Киеве. Погода в столице ночью будет сухой, в то время когда днем возможен местами небольшой дождь.

Какая будет температура в крупнейших городах

  • Киев – +15...+17
  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +13...+15
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +14...+16
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +14...+16
  • Винница – +15...+17
  • Одесса – +10...+12
  • Николаев – +15...+17
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +17...+19
  • Черкассы – +15...+17
  • Чернигов – +15...+17
  • Сумы – +14...+16
  • Полтава – +15...+17
  • Днепр – +15...+17
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +14...+16


Какая будет погода 25 марта / Карта Укргидрометцентра