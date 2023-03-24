Украинцы наконец-то дождались весны, а вместе с ней настоящего тепла и солнца. Собственно, температура 25 марта будет колебаться днем от 13 до 18 градусов. Всё зависит от региона.
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На Севере и Западе будет дождь
Жителям западных регионов обязательно следует взять с собой на прогулку зонтик, ведь возможны умеренные дожди. В то же время местами будут осадки на Севере. Синоптики предупреждают даже о грозах.
Облачно с прояснениями. В западных областях умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Кроме того, там отмечено, что на остальной территории осадков не будет. То есть речь идет о Юге, Востоке и Центре.
Отдельно вспомним о городе Киеве. Погода в столице ночью будет сухой, в то время когда днем возможен местами небольшой дождь.
Какая будет температура в крупнейших городах
- Киев – +15...+17
- Ужгород – +12...+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +13...+15
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +12...+14
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +14...+16
- Винница – +15...+17
- Одесса – +10...+12
- Николаев – +15...+17
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +17...+19
- Черкассы – +15...+17
- Чернигов – +15...+17
- Сумы – +14...+16
- Полтава – +15...+17
- Днепр – +15...+17
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +16...+18
- Луганск – +16...+18
- Харьков – +14...+16
Какая будет погода 25 марта / Карта Укргидрометцентра