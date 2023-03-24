Вчера, 23 марта, в Украину пришла настоящая весенняя жара. Кое-где воздух прогрелся до 20 градусов тепла. К слову, такую температуру в части областей прогнозируют и сегодня. Однако после сильного тепла на улице снова может похолодать.

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Снег и мороз в Украине: еще будут или нет

Уже во вторник и среду, 28 – 29 марта, в Украине ожидается серьезное изменение погоды. Более того, снова будет идти снег и даже возможный мороз.

Начиная с западных областей температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4..+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов". К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые через похолодание будут переходить в снег,

– отметила Наталья Диденко.

Кроме того, не обойдется без сильных ветров. Непогода может усугублять ситуацию на дорогах.

Заметим, что по прогнозу синоптика, резкое изменение погоды почувствуют, в частности, и жители столицы. В Киеве ожидается мокрый снег.

"Подготовьтесь, пожалуйста, позаботьтесь о себе, о тех, кто рядом. Не пугайтесь возможных скачков давления и головной боли. Не меняйте пока резину на летнюю. Не выносите еще цветы на открытые балконы, а владельцы летних площадок не спешите фундаментально укреплять столики, кресла и петунии с калачиками. Никогда не пренебрегайте прогнозом погоды", – подчеркнула Диденко.