Теплее всего будет на Западе Украины. В то же время, на Севере ожидают дожди.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра.
Небо на Западе Украины будет затянуто облаками, однако серьезные осадки не прогнозируют. Воздух прогреется до +18...+20 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +14…+16 градусов. Осадки тоже маловероятны.
На Севере местами ожидают дожди, а температура воздуха будет +15…+17 градусов. На Юге будет преимущественно тепло – +15…+17 градусов. Однако в Одессе прогнозируют всего +11...+13 градусов.
Весь день в Киеве будет облачным. Без осадков. Воздух прогреется до +15...+17 градусов.
Погода в городах Украины
Киев – +15...+17
Ужгород – +17...+19
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +11...+13
Николаев – +16...+18
Херсон – +15...+17
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +14...+16
Сумы – +13...+15
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Прогноз погоды на 24 марта / Фото Укргидрометцентра