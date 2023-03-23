Найтепліше буде на Заході України. Водночас на Півночі очікують дощі.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Небо на Заході України буде затягнуте хмарами, однак серйозних опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +18...+20 градусів. На Сході буде дещо прохолодніше – +14...+16 градусів. Опади також малоймовірні.
На Півночі місцями очікують дощі, а температура повітря буде +15...+17 градусів. На Півдні буде переважно тепло – +15...+17 градусів. Однак в Одесі прогнозують лише +11...+13 градусів.
Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів. Повітря прогріється до +15...+17 градусів.
Погода у містах України
Київ – +15...+17
Ужгород – +17...+19
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +14...+16
Суми – +13...+15
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +14...+16
Харків – +14...+16
Прогноз погоди на 24 березня / Фото Укргідрометцентру