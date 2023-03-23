Уже сегодня, 23 марта, максимальная температура воздуха в Украине будет составлять +12...18°С, а на Западе местами потеплеет до +20°С. В ближайшее время ожидается много солнца.

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До конца марта ожидается преобладание очень теплой погоды, даже в ночное время температурные показатели будут выше 0 °С, а среднесуточная температура превысит норму на 5-10 градусов.

Кое-где не исключены новые суточные рекорды максимальной температуры воздуха.

Погода в Украине

23 и 24 марта в большинстве областей Украины существенных осадков не ожидается на фоне поля повышенного атмосферного давления.

Ветер преимущественно Южного и Юго-Западного направления, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...9°С, днем +12...17°С, в Южных областях местами +18...22°С.



Прогноз погоды на 23 марта / Скриншот Укргидрометцентр.

Однако на следующей неделе, ориентировочно с 28 – 29 марта, в Украину зайдет холодная воздушная масса.