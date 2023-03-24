Вчора, 23 березня, до України прийшла справжня весняна спека. Подекуди повітря прогрілося аж до 20 градусів тепла. До речі, таку температуру у частині областей прогнозують і сьогодні. Однак, після сильного тепла на вулиці знову може похолодати.

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Сніг та мороз в Україні: ще будуть, чи ні

Уже у вівторок та середу, 28 – 29 березня, в Україні очікується серйозна зміна погоди. Ба більше, знову йтиме сніг та навіть можливий мороз.

Починаючи із західних областей, температура повітря суттєво знижуватиметься, спочатку до +4..+9 градусів, а потім і до нуля та навіть невеликих "мінусів". До різкого похолодання приєднаються циклони та атмосферні фронти, підуть дощі, які через похолодання переходитимуть у сніг,

– зазначила Наталка Діденко.

Окрім того, не обійдеться без сильного вітру. Негода може ускладнювати ситуацію на дорогах.

Зауважимо, що за прогнозом синоптика, різку зміну погоди відчують, зокрема, і мешканці столиці. Так, у Києві очікується мокрий сніг.

"Підготуйтеся, будь ласка, подбайте про себе, про тих, хто поруч. Не лякайтеся можливих стрибків тиску та головного болю. Не міняйте поки що гуму на літню. Не виносьте ще квіти на відкриті балкони, а власники літніх майданчиків не поспішайте фундаментально укріпляти столики, крісла та петунії з калачиками. Словом, ніколи не нехтуйте прогнозом погоди", – підкреслила Діденко.