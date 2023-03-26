Яку найнижчу температуру прогнозують та коли саме чекати похолодання, інформує 24 Канал.

Читайте також Чи будуть ще сніг та морози весною: синоптики здивували прогнозом

В Україну йде значне похолодання

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала суттєве похолодання наступного тижня ще 20 березня. Згодом уточнила, що зниження температури очікується вже з понеділка – вівторка.

За її словами, відчутно похолоднішає вже 27 березня на Заході, а на Сході 28-го ще триматиметься тепліша погода.

Температура повітря впродовж 28 – 29 березня у більшості областей знизиться до 2 – 5 градусів тепла, а вночі до "мінусів",

– зазначила Діденко.

Зауважимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, вночі 30 березня у більшості областей вже -3..-5 градусів. Вдень лише +3...+6. Тож такої весняної спеки, як у попередні дні, наприкінці березня вже не буде.

Прогноз погоди на 30 березня / Скриншот з Укргідрометцентру