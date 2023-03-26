Яку найнижчу температуру прогнозують та коли саме чекати похолодання, інформує 24 Канал.
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В Україну йде значне похолодання
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала суттєве похолодання наступного тижня ще 20 березня. Згодом уточнила, що зниження температури очікується вже з понеділка – вівторка.
За її словами, відчутно похолоднішає вже 27 березня на Заході, а на Сході 28-го ще триматиметься тепліша погода.
Температура повітря впродовж 28 – 29 березня у більшості областей знизиться до 2 – 5 градусів тепла, а вночі до "мінусів",
– зазначила Діденко.
Зауважимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, вночі 30 березня у більшості областей вже -3..-5 градусів. Вдень лише +3...+6. Тож такої весняної спеки, як у попередні дні, наприкінці березня вже не буде.
Прогноз погоди на 30 березня / Скриншот з Укргідрометцентру