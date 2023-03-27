Синоптики прогнозируют значительное похолодание с 28 – 29 марта. Помимо морозов, будет снег.

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В марте снова будет идти снег

Снег прогнозируют в Украине уже со вторника, 28 марта. Он будет идти на Западе и частично на Севере. Заметим, ожидается мокрый снег, который кое-где будет вместе с дождем.

Далее, 29 марта, предположительно, он будет падать уже в большинстве областей. В то же время значительно похолодает. В частности, ночью преимущественно до -4 градусов, а в Черновицкой области -8.

Прогноз погоды на 29 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Синоптик Наталья Диденко отметила, что существенное похолодание ожидается в Украине 28 – 29 марта Дожди будут переходить в мокрый снег и снег, кое-где с налипанием.