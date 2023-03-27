Синоптики прогнозують значне похолодання з 28 – 29 березня. Окрім морозів, буде сніг.

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У березні знову йтиме сніг

Сніг прогнозують в Україні вже з вівторка, 28 березня. Зокрема, він йтиме на Заході та частково Півночі. Зауважимо, що йдеться про мокрий сніг, який подекуди йтиме разом з дощем.

Далі, 29 березня, ймовірно, він падатиме вже у більшості областей. Водночас значно похолодає. Зокрема, вночі переважно до -4 градусів, а в Чернівецькій навіть -8.

Прогноз погоди на 29 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що суттєве похолодання очікується в Україні 28 – 29 березня. Дощі переходитимуть у мокрий сніг та сніг, ще й подекуди з налипанням.