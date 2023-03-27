Как известно, синоптики в период с 25 по 27 марта прогнозировали сильные дожди в Закарпатском регионе. Вместе с тем, как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, вода, в том числе из-за этого, может подняться аж на 1,5 метра.
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Будут ли негативные последствия
Очевидно, переживать из-за поднятия воды не следует, ведь при этом не ожидается негативных последствий.
27 и 28 марта на реках Закарпатья будет продолжаться рост уровней воды от 0,3 до 1,5 метра над текущими уровнями,
– говорится в сообщении.
Какой будет погода в Украине 27 марта
Как отметили в Укргидрометцентре, на большинстве территорий будет падать дождь. В частности, на Западе, Востоке, Севере, Юге и Центре нашего государства.
Кроме того, температура в крупнейших городах будет такой:
- Киев – +11...+13
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +10...+12
- Ивано-Франковск – +10...+12
- Тернополь – +10...+12
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +10...+12
- Ровно – +10...+12
- Житомир – +10...+12
- Винница – +13...+15
- Одесса – +12...+14
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +12...+14
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +12...+14
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +12...+14
- Запорожье – +13...+15
- Донецк – +15...+17
- Луганск – +16...+18
- Харьков – +15...+17