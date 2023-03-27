Як відомо, синоптики у період від 25 до 27 березня прогнозували сильні дощі в Закарпатському регіоні. Разом з тим, як зазначили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вода, зокрема через це, може піднятися аж на 1,5 метра.

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Чи будуть негативні наслідки

Очевидно, переживати через підняття води не варто, адже при цьому не очікується негативних наслідків.

27 та 28 березня на річках Закарпаття продовжуватиметься ріст рівнів води від 0,3 до 1,5 метра над поточними рівнями,

– йдеться в повідомленні.

Якою загалом буде погода в Україні 27 березня

Як зазначили в Укргідрометцентрі, на більшості територій падатиме дощ. Зокрема, на Заході, Сході, Півночі, Півдні та Центрі нашої держави.

Окрім того, температура у найбільших містах буде така: