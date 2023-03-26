Слідом за справжньою весною та потеплінням – прийшли дощі та похолодання. Температура на почату останнього тижня березня коливатиметься, найімовірніше, від 10 до 18 градусів за Цельсієм.

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Погода по регіонах

Як зазначають метеорологи, на більшості територій буде хмарно з проясненнями та опадами. Зокрема, на Сході вночі буде невеликий дощ, але разом з тим температура – найтеплішою по всій Україні: від 15 до 18 градусів.

На Заході та Півночі нашої держави українцям сподіватися на суху погоду також не варто. До того ж можливий сильний вітер.

Окрім того, в Центрі та на Півдні України дощитиме. Хоча й температура буде трохи вищою, аніж на Заході – від 11 до 14 градусів тепла.

Вітер південний, південно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду, в західних областях вдень місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Також там констатували, що в столиці нашої держави буде хмарно з проясненнями та без опадів 27 лютого. Вітер – південний, від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура у найбільших містах

Київ – +11...+13

Ужгород – +11...+13

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +10...+12

Вінниця – +13...+15

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +16...+18

Харків – +15...+17



Погода в Україні 27 березня / Карта Укргідрометцентру