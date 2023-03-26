Слідом за справжньою весною та потеплінням – прийшли дощі та похолодання. Температура на почату останнього тижня березня коливатиметься, найімовірніше, від 10 до 18 градусів за Цельсієм.
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Погода по регіонах
Як зазначають метеорологи, на більшості територій буде хмарно з проясненнями та опадами. Зокрема, на Сході вночі буде невеликий дощ, але разом з тим температура – найтеплішою по всій Україні: від 15 до 18 градусів.
На Заході та Півночі нашої держави українцям сподіватися на суху погоду також не варто. До того ж можливий сильний вітер.
Окрім того, в Центрі та на Півдні України дощитиме. Хоча й температура буде трохи вищою, аніж на Заході – від 11 до 14 градусів тепла.
Вітер південний, південно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду, в західних областях вдень місцями пориви від 15 до 20 метрів на секунду,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Також там констатували, що в столиці нашої держави буде хмарно з проясненнями та без опадів 27 лютого. Вітер – південний, від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура у найбільших містах
- Київ – +11...+13
- Ужгород – +11...+13
- Львів – +10...+12
- Івано-Франківськ – +10...+12
- Тернопіль – +10...+12
- Чернівці – +11...+13
- Хмельницький – +11...+13
- Луцьк – +10...+12
- Рівне – +10...+12
- Житомир – +10...+12
- Вінниця – +13...+15
- Одеса – +12...+14
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +13...+15
- Чернігів – +12...+14
- Суми – +10...+12
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +13...+15
- Донецьк – +15...+17
- Луганськ – +16...+18
- Харків – +15...+17
Погода в Україні 27 березня / Карта Укргідрометцентру