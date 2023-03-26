Вслед за настоящей весной и потеплением пришли дожди и похолодание. Температура в начале последней недели марта будет колебаться, вероятнее всего, от 10 до 18 градусов по Цельсию.

Смотрите также В Украине снова похолодает: будут ли еще сильные морозы весной

Погода по регионам

Как отмечают метеорологи, на большинстве территорий будет облачно с прояснениями и осадками. В частности, на Востоке ночью будет небольшой дождь, но вместе с тем температура – самая теплая по всей Украине: от 15 до 18 градусов.

На Западе и Севере нашего государства украинцам надеяться на сухую погоду тоже не стоит. К тому же, возможен сильный ветер.

Кроме того, в Центре и Юге Украины будет дождь. Хотя и температура будет немного выше, чем на Западе – от 11 до 14 градусов тепла.

Ветер южный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.
– отметили в Укргидрометцентре.

Также там констатировали, что в столицы нашей страны будет облачно с прояснениями и без осадков 27 февраля. Ветер – южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Температура в крупнейших городах

  • Киев – +11...+13
  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +10...+12
  • Ивано-Франковск – +10...+12
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +10...+12
  • Ровно – +10...+12
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +13...+15
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +12...+14
  • Сумы – +10...+12
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +15...+17


Погода в Украине 27 марта / Карта Укргидрометцентра