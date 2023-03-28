На скільки затримаються в Україні сніг та мороз, розповідаємо далі.

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За прогнозом Укргідрометцентру, найпрохолодніша ніч 28 березня очікувалася у західних областях. Там вже від -3 до +2 градусів.

Зауважимо, що про похолодання попереджала і Наталка Діденко. Розповідала, що до нас переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям.

У вівторок в Україні очікуються опади. У західних, північних областях, на значній частині центру можливі сильні опади. Дощі переходитимуть у мокрий сніг,

– зазначила синоптикиня.

Також вона додала, що вдень на Заході опади послабшають, на Сході дощ ймовірніший в другій половині дня та ввечері. Тим часом у Києві 28-го березня передбачається ускладнення погоди. Зокрема, дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади.

Діденко зазначила, що надалі похолодання охопить усю Україну та посилиться до невеликих морозів. Зауважимо, що за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, вночі середи вже майже у всіх областях буде мінус. Переважно до 5 градусів морозу.

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Прогноз погоди на 29 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, 29 березня, невеликий сніг вже прогнозують усюди, окрім Півдня. Натомість у четвер – лише на Сході та в Криму.

До речі, також очікується до -6 градусів, вдень максимум +8. У п'ятницю, ймовірно, вже без снігу і тільки до 3 градусів морозу.

Потепління прийде аж в суботу – неділю,

– наголосила Наталка Діденко.