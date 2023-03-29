Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг у східних областях України. Проте в інших регіонах опадів не очікується.

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Якою буде погода в Україні 30 березня

Вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

У східних та Запорізькій областях очікується мокрий сніг, вдень з дощем. Там температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень у межах 1 – 6 градусів тепла.

На решті території без опадів. Температура вночі опуститься аж до 3 – 8 градусів морозу. Найхолодніше вночі буде в Карпатах, а найтепліше – на Півдні. Що стосується дня – найхолодніше буде на Сході країни.

Вночі та вранці на дорогах країни, окрім Півдня, очікується ожеледиця.

Прогноз погоди по Київщині

У Київській області буде хмарно з проясненням, опадів не очікується. Проте вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. У столиці вночі синоптики прогнозують 4 – 6 градусів морозу, вдень 6 – 8 градусів тепла.

Погода у найбільших містах 30 березня