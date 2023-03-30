С чем связано похолодание в Украине, когда ждать возвращения тепла, какой будет погода в апреле, возможны ли сильные морозы и снег весной – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Переменчивый март: от почти летней жары до морозов

На этой неделе в Украине значительно похолодало. Снова вернулись ночные морозы и в ряде областей шел снег. С чем связана такая погода?

Через территорию Украины проходил циклон. Он пришел к нам с юго-запада и перемещался в северо-восточном направлении. Его природа – сочетание холодной и теплой воздушной массы, соответственно благодаря их межеванию и образуются такие погодные условия.

После того как прошел этот циклон, у нас произошло изменение воздушных потоков. Сейчас они преобладают с северо-запада, поэтому продолжается поступление более прохладной воздушной массы. Соответственно имеем такое понижение температуры.

Действительно, ночью 30 марта ожидалось около 3–8 градусов мороза. На крайнем Юге – около 0.

Однако днем воздух все же прогреется до +4...+9 градусов. На Прикарпатье – до +12 градусов тепла.

Конечно, этот циклон принес осадки. В западных и большинстве северных, а именно Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, иногда даже образовался снежный покров.

На севере Житомирской области в среду было до 10 сантиметров снега, в западных областях – около 5 сантиметров. На метеостанции в Киеве зафиксировано 2 сантиметра снега.

В Житомире 29 марта расчищали дороги от снега / Фото Суспільне

Однако это не очень продолжительный снежный покров. Потому что в дневные часы все же плюсовая температура.

Кстати, 29 марта был самый холодный день для Украины и Киевщины. В частности, всего было +1…+2 градуса.

Этот циклон уже практически отошел. Еще немного его остатки затрагивают вторичные фронтовые территории Киевщины и северо-восточные регионы Украины. В дальнейшем он смещается, покидает территорию Украины. 30 марта в большинстве областей уже будет преобладать погода без осадков. Даже будет солнечно, особенно днем.

В то же время, в восточных областях и Запорожской другой циклон и поле пониженного давления именно с востока будет влиять на наши области. Поэтому там ожидается мокрый снег. Этим областям еще нужно немного потерпеть вот такие весенние прихоти с зимним привкусом. Водителям нужно быть внимательными и осторожными, потому что на дорогах страны, кроме Юга, местами может быть гололед.

В конце февраля в Укргидрометцентре прогнозировали, что среднесуточная температура в марте составит +2...+7 градусов. Это всего на 2 градуса выше нормы. Впрочем, на прошлой неделе в некоторых областях было уже до +20 градусов. Речь идет все же об аномалиях?

На минувшей неделе у нас на многих метеостанциях зафиксированы некоторые превышения температуры – климатические рекорды. Непосредственно на Киевщине ночь на 24 марта оказалась самой теплой за период наблюдений.

Эти данные влияют на среднесуточную температуру. Так что все же температура выше. Буквально на 1–2 градуса – это не так и много. Однако окончательные результаты обнародует Центральная геофизическая обсерватория.

На Закарпатье зацвела Долина шафранов / Фото Viktor Pavlych

Обратите внимание! В Центральной геофизической обсерватории сообщили, что в столице три дня подряд – 24, 25, 26 марта фиксировались температурные рекорды. Так, 24 марта в Киеве среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение 1913 года – +14,4 градуса. Климатическая норма превышена на 11 градусов и соответствует погоде конца апреля.



Кроме того, ночь на 24 марта оказалась самой теплой за период наблюдений. Столбик термометра не опустился ниже +11,1 градуса, что на 2,3 выше предыдущего рекордного значения 1913 года. После полудня в пятницу максимальная температура воздуха достигла +20 градусов.



Кстати, в марте 2023-го уже зафиксировали шесть рекордов. В феврале не было ни одного.

+15 градусов: когда снова потеплеет

Когда нам ждать потепления?

В ночь на субботу, 1 апреля, уже будет преобладать плюсовая температура как в дневные часы, так и ночью. Хотя, конечно, нет столь стремительного весеннего потепления, оно более сдержано.

1 апреля ночью будет 0…+5, а днем – +7…+12 градусов. В восточных областях чуть ниже. Между тем, в южных и западных областях уже до +15.

Предварительный прогноз погоды на 1 апреля / Скриншот Укргидрометцентра

Будут сюрпризы: какую погоду прогнозируют на апрель

Какую погоду нам ждать в апреле?

Уже есть ориентировочный прогноз Укргидрометцентра. Средняя месячная температура предполагается в пределах 9–13 градусов тепла (в Карпатах +7…+8). Это немного, на 1–1,5 градуса, выше климатической нормы.

Также месячное количество осадков ожидается в пределах 30–52 миллиметров. В Карпатах традиционно немного больше, в частности 60–89 миллиметров. В общем это в пределах нормы, без каких-либо отклонений.

Однако, сюрпризы могут быть. Например, как мы отмечали в январе, когда были рекордные значения температуры, определенная компенсация может быть позднее, весной, уже сейчас видим ее: март с переменной погодой.

Пока мы видим на прогностических моделях, что первая неделя апреля будет характеризоваться влажной погодой. То есть будет преобладать поле пониженного давления. Чаще могут быть осадки. Конечно, в разных регионах Украины по-разному, но осадки могут быть и смешанной фазы. Также возможна ветреная погода. Впрочем, она характерна для весны. Пока вот такие у нас ориентировочные прогнозы.

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Будут ли еще сильные морозы и снег весной

Возможен ли в апреле снова снег?

В первые дни апреля сохраняется тенденция к повышению температуры, но осадки еще могут быть.

К примеру, 2 и 3 апреля временами дожди, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях могут быть еще даже с мокрым снегом. Потому что там температура ночью хоть и плюсовая, но не слишком высокая – +1 –+6 градусов.

Предварительный прогноз погоды на 3 апреля / Скриншот Укргидрометцентра.

Насколько привычен для Украины снег в апреле? Или это аномальное явление?

Чего-то чересчур аномального в этом нет. Это, конечно же, не каждый год наблюдается, но в целом является нормой.

В апреле совершенно не исключены потоки холода и даже кратковременные образования снежного покрова.

Согласно нашим архивам, даже в 20-х числах апреля на Киевщине наблюдались снегопады. К примеру, мокрый снег мог быть. Конечно же, это кратковременно – максимум два дня, иногда даже полдня. Тем не менее, потоки холода еще могут быть, и снег тоже.

Будут ли еще сильные морозы до -15...-20 градусов?

В обозримом будущем таких морозов мы не фиксируем. Надеемся все-таки, что полноценно начнется вегетационный период у растений, и таких сюрпризов с длительными похолоданиями уже не будет.

Посмотрим, конечно. Однако на первые дни апреля ожидается определенное повышение температуры по сравнению с тем, что есть сейчас.