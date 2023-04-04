Помимо мороза, также в горах наблюдается снег. В сети показали соответствующие фото.

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В Карпатах усилились морозы

Черногорский поисково-спасательный пост сообщает, что в 8 часов утра 4 апреля на горе Поп Иван облачно и ветрено. В частности, порывы 8 метров в секунду.

Температура воздуха снова снизилась. Если вчера в это же время фиксировали только -7, то сегодня уже -12 градусов.

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В Карпатах продолжаются морозы / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Карпаты 3 апреля / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Обратите внимание! В конце марта в интервью 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что пока в Украине не фиксируют сильные морозы -20, -25 градусов в ближайшем будущем. Однако начало апреля будет характеризоваться как прохладное, неустойчивое и влажное.