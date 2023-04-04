Коли ж чекати стабільного потепління до +20 градусів, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли суттєво потепліє

Кібальчич зазначає, що найближчі кілька днів на території України будуть прохолодними з нестійким характером погоди, частим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу, особливо у західних і північних областях. Також вночі та зранку у багатьох регіонах, окрім Півдня та Сходу, спостерігатимуться заморозки.

За прогнозом синоптика, більш стійка тенденція до потепління розпочнеться вже після 15 – 16 квітня.

І вже у третій декаді денні показники можуть досягати +20…+25 градусів, а вночі коливатимуться в межах +7…+12. Також суттєво знизиться кількість опадів, а сонячних днів побільшає,

– підсумував Кібальчич.