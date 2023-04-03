Де саме чекати негоди та як довго ще буде сніг в Україні, розповідаємо далі.

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У квітні знову йтиме сніг

Зауважимо, що в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попереджала, що початок квітня характеризуватиметься, як прохолодний, нестійкий та вологий. Наголошувала, що абсолютно не виключені затоки холоду та навіть короткочасні утворення снігового покриву.

Ну що ж, сьогодні 3 квітня. На Заході знову прогнозують мокрий сніг. Очікувалося, що вночі він навідається у всі області, окрім Закарпаття. Звичайно ж, температура повітря знизиться, подекуди навіть можливе повернення невеликих морозів.

Зазначимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на сайті Укргідрометцентру, ймовірно, мокрий сніг буде щонайменше до 7 квітня. Однак, уже не у всіх західних областях. Проте, на середу його прогнозують ще й у Вінниччині та Житомирщині.

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Попередній прогноз погоди на 5 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Тож не забудьте підготувати теплі речі, зокрема, шапку. Окрім того, стане у нагоді парасоля, адже вдень сніг переважно йтиме з дощем.

Попередній прогноз погоди на 7 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру