В Укргідрометцентрі підготували орієнтовний прогноз на квітень. Деталі в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

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Яку погоду прогнозують на квітень

Птуха зазначила, що місячна кількість опадів очікується у межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах традиційно дещо більше, зокрема, 60 – 89 міліметрів. Загалом це в межах норми, без якихось відхилень.

Середня місячна температура передбачається у межах 9 – 13 градусів тепла (у Карпатах +7...+8). Це трішечки, на 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму,

– розповіла синоптикиня.

Водночас Наталія Птуха попереджає, що погодних сюрпризів ще можемо очікувати. Зауважимо, що на початок квітня в частині областей прогнозували мокрий сніг.

Згідно з даними на прогностичних моделях, перший тиждень характеризуватиметься вологою погодою. Переважатиме поле зниженого тиску. Тож опади можуть бути частіше.

"Звичайно, у різних регіонах України по-різному, але опади можуть бути змішаної фази. Також можлива вітряна погода. Втім, вона є характерною для весни", – додала синоптикиня.