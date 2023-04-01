В Укргидрометцентре подготовили ориентировочный прогноз на апрель. Детали в интервью 24 Канала рассказала синоптик Наталья Птуха.

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Какую погоду прогнозируют на апрель

Птуха отметила, что месячное количество осадков ожидается в пределах 30 — 52 миллиметров. В Карпатах традиционно несколько больше, в частности, 60 — 89 миллиметров. В общем это в пределах нормы, без каких-либо отклонений.

Средняя месячная температура предполагается в пределах 9 – 13 градусов тепла (в Карпатах +7…+8). Это немного, на 1 – 1,5 градуса выше климатической нормы,

– рассказала синоптик.

В то же время, Наталья Птуха предупреждает, что погодных сюрпризов еще можем ожидать. Отметим, что в начале апреля в части областей прогнозировали мокрый снег.

Согласно данным на прогностических моделях, первая неделя будет характеризоваться влажной погодой. Преобладает поле пониженного давления. Так что осадки могут быть чаще.

"Конечно, в разных регионах Украины по-разному, но осадки могут быть смешанной фазы. Также возможна ветреная погода. Впрочем, она характерна для весны", – добавила синоптик.