Початок квітня характеризуватиметься як прохолодний, нестійкий та вологий. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дізнайтеся більше Чи буде ще у квітні сніг, морози до -15 і коли прийде потепління: інтерв'ю з синоптикинею Птухою

У яких областях ще можливий сніг

"2 і 3 квітня часом дощі. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській області можуть бути ще навіть з мокрим снігом", – зазначила Птуха.

Також синоптикиня наголосила, що чогось дуже аномального у цьому немає. Звичайно ж, не кожного року у квітні спостерігається сніг, однак, загалом це є нормою. Зауважимо, наразі синоптики не фіксують сильних морозів у найближчому майбутньому.

Це цікаво! Згідно з архівами Укргідрометцентру, навіть у 20-х числах квітня на Київщині спостерігалися снігопади. Зокрема, мокрий сніг. Звичайно ж, це короткочасно, – максимум дві доби, подекуди навіть пів дня. Однак, затоки холоду ще можуть бути.

Середня місячна температура прогнозується у межах 9 – 13 градусів тепла (у Карпатах +7...+8). Це трішечки, на 1 – 1,5 градуса, вище за кліматичну норму.

Перший тиждень квітня буде характеризуватися вологою погодою, варто чекати на опади.

Коли в Україну повернеться тепла погода

Незначне потепління в Україні буде відчутне вже у перші дні нового місяця. Так, 1 та 2 квітня має потішити нас сонцем та безвітряною погодою.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря у ці дні підніметься до 12 – 15 градусів тепла вдень, а вночі триматиметься на рівні 2–5 градусів тепла.

Найтепліше – на Півдні та на Заході, у цих регіонах буде також досить сонячно. Тоді як на Півдні та Сході – хмарно, вночі прогнозують невеликий дощ.