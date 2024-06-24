Бойню в Дагестане могли организовать спецслужбы России, все может дойти до кавказской войны, – ЦПД
Источник:Андрей Коваленко
Вечером 23 июня в двух городах Дагестана произошла стрельба. В Центре противодействия дезинформации считают, что бойню в Махачкале и Дербенте могли организовать российские спецслужбы.
По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, руководство ФСБ после теракта в "Крокус Сити Холле" и стрельбы в Дагестане должно уйти в отставку.
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Российские спецслужбы могут быть причастны
Коваленко объяснил, что в российской спецслужбе сейчас идет противостояние между группами влияния.
Старого Бортникова (главу ФСБ, – 24 Канал) активно пытаются выпихнуть прочь. Соответственно, нельзя исключать, что бойня в Дагестане организована одной из этих групп влияния,
– объяснили в ЦПД.
Главы Центра противодействия дезинформации добавил, что нужно понимать, что Рамзан Кадыров "крайне слаб в Чечне".
Постепенно все может докатиться до третьей кавказской войны, когда сферы влияния начнут делить там,
– подытожил Коваленко.
Иронично, что ранее депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев заявлял, что за массированной стрельбой в регионе стоят спецслужбы Украины и НАТО.