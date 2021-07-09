Стрельба в Голосеево: Геращенко оправдывает действия полиции, которая прикрывала взлом квартиры
Источник:PavlovskyNews
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко оправдывает действия полиции, которая прикрывала взлом квартиры в Голосеево, где произошла стрельба. Чиновник подчеркнул, что с долгами нужно рассчитываться.
По словам Геращенко, государство должно обеспечить права как должника, так и кредитора. Он утверждает, что кредитор имеет право получить то имущество, за которое ему не заплатили.
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О действиях полиции
Полиция же, по словам заместителя Авакова, обязана сопровождать такие действия.
Если берешь кредит – плати за него,
– подчеркнул Геращенко.
Также он подчеркнул, что никому не разрешено стрелять в полицейских через дверь. "Сотрудник полиции остался практически инвалидом".
Стрельба в Голосеево: что известно
- Киевлянин Иван Мартынюк якобы не смог выплатить кредит, из-за чего исполнительная служба выставила квартиру на открытые торги.
- Собственник жилья начал оспаривать право собственности нового хозяина.
- Утром 7 июля в квартиру дома ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58 пришли представители частной охранной фирмы и сам покупатель.
- Во время попыток полицейских и охранников попасть в квартиру Мартынюк применил огнестрельное оружие и забаррикадировался внутри помещения.
- Переговоры со злоумышленником ни к чему не привели. Он поджег квартиру. Поэтому спецназовцы начали штурм и задержали вооруженного мужчину.
- Ему инкриминируют покушение на жизнь полицейского и на еще двоих человек.
- Если суд признает вину мужчины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.