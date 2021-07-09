Стрілянина у Голосієво: Геращенко виправдовує дії поліції, яка прикривала злом квартири

9 липня 2021 , 16:52
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Джерело:

PavlovskyNews

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виправдовує дії поліції, яка прикривала злом квартири у Голосієво, де відбулась стрілянина. Посадовець підкреслив, що за боргами потрібно розраховуватись.

За словами Геращенка, держава повинна забезпечити права як боржника, так й кредитора. Він стверджує, що кредитор має право отримати те майно, за яке йому не заплатили.

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Про дії поліції

Поліція ж, зі слів заступника Авакова, зобов'язана супроводжувати такі дії.

Якщо береш кредит – плати за нього,
– підкреслив Геращенко.

Також він підкреслив, що нікому не дозволено стріляти в поліцейських через двері. "Співробітник поліції залишився практично інвалідом".

Стрілянина у Голосієво: що відомо

  • Киянин Іван Мартинюк нібито не зміг виплатити кредит, через що виконавча служба виставила квартиру на відкриті торги.
  • Власник житла почав оскаржувати право власності нового хазяїна.
  • Вранці 7 липня у квартиру будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58 прийшли представники приватної охоронної фірми та сам покупець.
  • Під час спроб поліцейських та охоронців потрапити до квартири Мартинюк застосував вогнепальну зброю та забарикадувався всередині приміщення.
  • Перемовини зі зловмисником ні до чого не призвели. Він підпалив квартиру. Через це спецпризначенці почали штурм та затримали озброєного чоловіка.
  • Йому інкримінують замах на життя поліцейського та на ще двох осіб.
  • Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Автор: Ярослав Голобородько