Стрілянина у Голосієво: Геращенко виправдовує дії поліції, яка прикривала злом квартири

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виправдовує дії поліції, яка прикривала злом квартири у Голосієво, де відбулась стрілянина. Посадовець підкреслив, що за боргами потрібно розраховуватись.

За словами Геращенка, держава повинна забезпечити права як боржника, так й кредитора. Він стверджує, що кредитор має право отримати те майно, за яке йому не заплатили.

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Про дії поліції

Поліція ж, зі слів заступника Авакова, зобов'язана супроводжувати такі дії.

Якщо береш кредит – плати за нього,

– підкреслив Геращенко.

Також він підкреслив, що нікому не дозволено стріляти в поліцейських через двері. "Співробітник поліції залишився практично інвалідом".

Стрілянина у Голосієво: що відомо