На границе между Израилем и Египтом произошла стрельба: ранена военная
Источник:пресс-служба ЦАХАЛ
15 января вечером стало известно, что на границе между Израилем и Египтом произошла стрельба. Огонь открывали израильские военные и вооруженные люди.
Поступила эта информация от пресс-службы Армии обороны Израиля. Говорят, что на границу прибыли около 20 человек, среди которых были и вооруженные. Произошло это вблизи населенного пункта Ницана.
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ЦАХАЛ открыл огонь
Недавно около 20 подозреваемых, в том числе несколько вооруженных, прибыли с египетской территории в район границы с Израилем, прилегающий к населенному пункту Ницана,
– говорят в пресс-службе ЦАХАЛ.
Как отмечают в Армии обороны Израиля, их военные, находившиеся неподалеку от Ницаны, расположенной на юге страны, открыли огонь по вооруженным людям. Известно о попадании.
Позже в ЦАХАЛ сообщили, что после инцидента в Ницане, израильская военнослужащая получила легкое ранение во время перестрелки. Ее эвакуировали в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Известно, что родные известили об этом.
Планировалась контрабанда наркотиков
В египетских СМИ сообщили, что силы страны смогли предотвратить контрабанду наркотиков на египетско-израильской границе к югу от пункта пропуска Авджа. Это изданию Egypt Today подтвердил источник в органах безопасности.
Известно, что произошло столкновение. Египетские силы смогли задержать шестерых контрабандистов.
Журналисты отмечают, что данные указывают на то, что около 20 человек, в том числе вооруженные, проникли в Египет в пограничную зону. Их цель – контрабанда наркотических веществ.
Взрывы у посольства США в Ираке
- Обратим внимание на то, что вечером 15 января стало известно о том, что вблизи консульства США в Ираке раздались взрывы. Иран вскоре взял на себя ответственность и заявил об атаке баллистическими ракетами "шпионских центров" и "собрания антииранских террористических групп".
- Известно, что обстрелы произошли вблизи северного иракского города Эрбиль. Журналисты отмечают, что слышали взрывы в районе примерно в 40 километрах от города в полуавтономном Курдистане. Раздались они как у консульства США, так и гражданских жилых домов.
- По имеющейся информации, ни граждане США, ни американские объекты не пострадали. В то же время есть данные о нескольких жертв и пострадавших в результате бомбежек со стороны Ирана.