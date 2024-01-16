По сути, обстрелы произошли вблизи северного иракского города Эрбиль. СМИ пишут, что взрывы слышали в районе примерно в 40 километрах от города в полуавтономном Курдистане. Они прозвучали вблизи консульства США, а также гражданских жилых домов.

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Известно о жертвах и пострадавших

Баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и собраний антииранских террористических групп в регионе поздно вечером,

​​​ – говорится в заявлении иранской гвардии.

​​СМИ пишут, что первая атака была направлена ​​на авиабазу Харир. Она расположена в 15 километрах от Эрбиля. И ее используют силы США и Ирака.

Как отмечают журналисты, в результате этого двое погибших и пятеро раненых мирных лиц. Их после взрывов доставили в местную больницу. Об этом сообщили два медицинских источника.

В то же время журналисты отмечают, что в результате бомбардировки не пострадали ни граждане США, ни американские объекты.

Позже стало известно, что в результате атаки Ирака погибли 4 человека и шестеро получили ранения. Как пишет Reuters, ссылаясь на иракские службы безопасности и медицинские источники, среди жертв – курдский бизнесмен-миллионер Пешрау Дизаи, а также несколько членов его семьи.

Последствия бомбардировки города Эрбиль: смотрите видео

В то же время, источник в иракских силах безопасности написал, что во время бомбардировок Эрбиля не погибли военнослужащие коалиционных сил или американские военные. Коалиционные силы сбили три беспилотника недалеко от аэропорта Эрбиля, сообщил источник.

Известно, что воздушное движение в аэропорту Эрбиля было остановлено. Источник отметил, что бомбардировка была очень жестокой. И целями были восемь объектов вблизи консульства США.

Ополченцы бьют не в первый раз

Обратим внимание, что группы ополченцев, связанные с Ираном, с 17 октября избивали по базам возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии. Для этого они использовали беспилотники и ракеты. Таких атак совершили более 100, реагируя на поддержку Соединенными Штатами войны Израиля в Секторе Газа.

Чаще всего целями ополченцев была военная база, где расположены международные войска. Она – на северо-западной окраине города недалеко от аэропорта Эрбиля. Также били по авиабазе Харир.