Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что для Киева возникает много плюсов – как очевидных, так и не очень. Прежде всего, речь идет об угрозе Ирану, который на самом деле стоит за атаками в Красном море.

Вашему вниманию США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене: все о жаркой ночи на Ближнем Востоке

Хуситы, являющиеся прокси Тегерана, перешли границу, атакуя и захватывая суда в Баб-эль-Мандебском проливе. Естественно, коалиция не смогла этого стерпеть.

Удар по хуситам – это очень четкий сигнал Ирану, что разговоры уже давно завершились и следующий удар могут нанести, например, по иранским заводам в Сирии,

– отметил Тизенгаузен.

Иран может свернуть активность

Если хуситы не успокоятся, а, вероятнее всего, так и будет, союзники нанесут еще более мощные удары по иранским складам с оружием. В таком случае может ослабнуть не только Тегеран, но и его партнеры, такие как Россия, которая не получит дроны и баллистические ракеты для атак по Украине.

Теперь для Ирана угрожающая ситуация. Я думаю, что Иран сейчас начнет сворачивать активность,

– предположил Тизенгаузен.

Так, может ослабнуть современная "ось зла".

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