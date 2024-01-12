Военно-воздушные силы США сообщили, что нанесли удары по более чем 60 целям хуситов вечером четверга, 11 января. Также рассказали, какие именно объекты атаковали.
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Ударили по более чем 60 целям в 16 городах
Силы США и коалиции нанесли удары по более чем 60 целям в 16 местоположениях боевиков-хуситов в Йемене. Об этом сообщил командующий американскими Центральными Воздушными силами.
Алекс Гринкевич рассказал, что по узлам управления, складам боеприпасов, пусковым системам, производственным объектам и РЛС применили более 100 высокоточных боеприпасов.
Мы остаемся преданными нашим критически важным партнерам по всему Ближнему Востоку, чтобы защищаться от поддерживаемых Ираном групп ополчения, в том числе боевиков Хусы, и угрозы, которую они представляют для региональной безопасности и стабильности,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
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Какое оружие использовали для ударов
В ночь на пятницу США, Великобритания и союзники запустили ракеты и бомбы по целям в Йемене из воздуха и моря. В британском Минобороны сообщили, что 4 истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точечных ударов по объектам хуситов.
США использовали ракеты Tomahawks и истребители с боевых кораблей. Ударные "Томагавк" – это крылатые ракеты, которые низко летают на дозвуковых скоростях и способны доставлять обычную боеголовку весом 1000 фунтов на сотни миль вглубь страны.
"Томагавки" очень точны, ведь управляются GPS. Эти ракеты могут изменять цели или курсы после запуска в зависимости от потребностей.
Подлодка USS Florida с баллистическими ракетами "Огайо" является одной из четырех атомных подлодок с управляемыми ракетами на складе ВМС США. В Пентагоне заявили, что кроме "Флориды" надводные корабли США также запускали "Томагавки" против хуситов.
Минобороны США не сообщило, какие именно эсминцы привлекли в атаках на Йемен. Впрочем, несколько военных кораблей находились в Красном море за последние два месяца, защищая коммерческие суда от атак беспилотников и ракет боевиков.
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Десять стран назвали эту атаку "коллективной обороной"
- В совместном заявлении США, Великобритании, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи объявлено, что эта военная операция была направлена на военные объекты хуситов. Она проведена с целью защиты непререкаемого права наций защищать себя индивидуально и коллективно.
- Также в заявлении отмечается, что удары были нанесены с использованием высокоточного оружия, в частности, по средствам хуситов, представлявших угрозу мировой торговле и угрожавших жизнью международных моряков вдоль важного морского пути.
- "Более двух десятков нападений хуситов на коммерческие суда с середины ноября составляют международный вызов. Сегодняшняя акция продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных и неоправданных нападений", – говорится в совместном заявлении.
- Также подчеркнули, что по-прежнему будут добиваться деэскалации и восстановления стабильности в Красном море.