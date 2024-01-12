Уже известно, по чему именно ударили американские и британские военные. Так, среди целей военные аэродромы и пусковые площадки боевиков.

К теме США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене: все о жаркой ночи на Ближнем Востоке

По чему именно ударили американские и британские самолеты

СМИ сообщают, что представители йеменских хуситов назвали несколько объектов, которые этой ночью атаковали Великобритания и США. В частности:

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда на Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;

аэродром города Аббс.

Эти объекты хуситы использовали для нападений на судоходство

В Минобороны Великобритании сообщили, что 11 января самолеты Королевских ВВС присоединились к коалиционным силам и нанесли удары управляемыми бомбами Paveway IV по 2 объектам военной инфраструктуры боевиков в Йемене.

Нанесли удары по объектам, используемых повстанческой группировкой хуситов в Йемене для нападений на судоходство в южной части Красного моря,

– отметили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что эсминец военно-морского флота Британии Diamond вместе с американскими и французскими военными кораблями ранее был вовлечен в защиту жизненно важных международных судоходных путей от беспилотников и ракет хуситов.

Добавили, учитывая, что боевики продолжали угрожать торговым судам, а также целенаправленно обстреляли 9 января Diamond и корабли ВМС США, коалиционные силы определили ключевые объекты, причастные к этим атакам, и договорились о проведении тщательно скоординированного удара, чтобы уменьшить способность хуситов нарушать международное право таким образом.

Четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точечных ударов по двум из этих объектов хуситов,

– отметили в Минобороны.

Один из объектов, расположенный в населенном пункте Бани на северо-западе Йемена, использовался для запуска разведывательных и ударных БПЛА. В Британии отметили, что самолеты нанесли удары по ряду целей, вовлеченных в операции с использованием беспилотников.

Вторым объектом, по которому нанесла удар авиация Королевских ВВС, является аэродром в городе Абс.

"Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников в сторону Красного моря. Несколько ключевых целей на аэродроме были идентифицированы и по ним был нанесен удар нашими самолетами", – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также объяснили, что авиаудары были нанесены ночью с целью уменьшения рисков для гражданского населения.

Подробные результаты ударов еще оцениваются, но первые признаки указывают на то, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана,

– подчеркнули в Минобороны Британии.

Что этому предшествовало