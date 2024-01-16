На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина: поранена військова
Джерело:пресслужба ЦАХАЛ
15 січня ввечері стало відомо, що на кордоні між Ізраїлем і Єгиптом сталася стрілянина. Вогонь відкривали ізраїльські військові та озброєні люди.
Надійшла ця інформація від пресслужби Армії оборони Ізраїлю. Кажуть, що кордону прибули близько 20 людей, серед яких були й озброєні. Сталося це поблизу населеного пункту Ніцана.
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ЦАХАЛ відкрив вогонь
Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем, що прилягає до населеного пункту Ніцана,
– кажуть у пресслужбі ЦАХАЛ.
Як зазначають в Армії оборони Ізраїлю, їхній військові, котрі перебували неподалік Ніцани, розташованої на півдні країни, відкрили вогонь по озброєних людях. Відомо про влучання.
Пізніше у ЦАХАЛ повідомили, що після інциденту у Ніцані, ізраїльська військовослужбовиця зазнала легкого поранення під час перестрілки. Її евакуювали до лікарні, щоб надати медичну допомогу. Відомо, що рідних сповістили про це.
Планувалася контрабанда наркотиків
В єгипетських ЗМІ повідомили, що сили країни змогли запобігти контрабанді наркотиків на єгипетсько-ізраїльському кордоні на південь від пункту пропуску Авджа. Це виданню Egypt Today підтвердило джерело в органах безпеки.
Відомо, що відбулося зіткнення. Єгипетські сили змогли затримати шістьох контрабандистів.
Журналісти зазначають, що дані вказують на те, що близько 20 осіб, зокрема озброєні, проникли до Єгипту у прикордонну зону. Їхня мета – контрабанда наркотичних речовин.
Вибухи біля посольства США в Іраку
- Звернімо увагу на те, що ввечері 15 січня стало відомо про те, що поблизу консульства США в Іраку пролунали вибухи. Іран невдовзі взяв на себе відповідальність та заявив про атаку балістичними ракетами "шпигунських центрів" і "зборів антиіранських терористичних груп".
- Відомо, що обстріли сталися поблизу північного іракського міста Ербіль. Журналісти зазначають, що чули вибухи у районі приблизно за 40 кілометрів від міста у напівавтономному Курдистані. Пролунали вони як біля консульства США, так і цивільних житлових будинків.
- За наявною інформацією, ані громадяни США, ані американські об'єкти не постраждали. Водночас є дані про кількох жертв і постраждалих внаслідок бомбардувань з боку Ірану.