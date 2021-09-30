Стрельба в Эквадоре: число погибших возросло до более 100 человек

В тюрьме в Эквадоре две банды устроили перестрелку. Число жертв возросло до более 100 человек, еще десятки – получили ранения.

Предварительно сообщали о по меньшей мере 24 погибших заключенных и еще 48 пострадавших. Стрельба произошла между двумя бандами Los lobos и Los choneros.

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Сейчас (по состоянию на 30 сентября – 24 канал) подтверждено более 100 смертей и 52 раненых во время инцидентов, зарегистрированных во вторник, 28 сентября,

– рассказали в ведомстве.

Издание АР, со ссылкой на президента страны, написало – погибших по меньшей мере 116 человек, а пострадавших – 80.

Президент Гильермо Лассо объявил о 60 днях чрезвычайного положения в пенитенциарной системе Эквадора. Именно поэтому в тюрьмах разместят полицию и солдат.

Что известно о стрельбе в Эквадоре