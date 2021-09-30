Стрілянина в Еквадорі: число загиблих зросло до понад 100 осіб
У в'язниці в Еквадорі дві банди влаштували перестрілку. Кількість жертв зросла до понад 100 людей, ще десятки – отримали поранення.
Попередньо повідомляли про щонайменше 24 загиблих в'язні та ще 48 постраждалих. Стрілянина відбулась між двома бандами Los lobos і Los choneros.
До теми В Еквадорі влаштували перестрілку у в'язниці: загинули десятки людей
В Еквадорі внаслідок перестрілки загинули понад сотню людей
Наразі (станом на 30 вересня – 24 канал) підтверджено понад 100 смертей та 52 поранених під час інцидентів, зареєстрованих у вівторок, 28 вересня,
– розповіли у відомстві.
Видання АР, з посиланням на президента країни, написало – загиблих щонайменше 116 осіб, а постраждалих – 80.
Президент Гільєрмо Лассо оголосив про 60 днів надзвичайного стану в пенітенціарній системі Еквадору. Саме тому у в'язницях розмістять поліцію та солдатів.
Що відомо про стрілянину в Еквадорі
- 28 вересня у місті Гуякіль, що на заході країни, відбулась стрілянина у в'язниці. Сутички відбулись між двома ворогуючими бандами.
- Попередньо відомо, що в'язні стріляли як і в приміщенні, так і з вікон по всіх на території.
- Поліції знадобилося орієнтовно 5 годин, щоб узяти ситуацію під контроль.
- У Еквадорі – це не перший подібний випадок. Наприклад, у липні 2021 року президент оголосив надзвичайний стан через серію тюремних конфліктів, у яких також загинули понад 100 в'язнів.