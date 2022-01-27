Стрельба, эвакуация, жертвы: какова ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана

На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь возобновились обстрелы. Предварительно известно, что ранения получили более 10 человек.

Власти Кыргызстана эвакуировали людей. В Таджикистане сообщили о погибшем мужчине.

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На границе Кыргызстана и Таджикистана снова обострение

Пограничники Кыргызстана 27 января заявили, что таджикская сторона открыла огонь из минометов и гранатометов. Зато СМИ Таджикистана обвиняют в обстрелах киргизских военных, которым ответили стрельбой.

Число раненых с обеих сторон из-за столкновений на границе Таджикистана и Кыргызстана возросло до 17, из них 11 – таджикистанских военных,

– сообщили в телеграме "Протесты в мире".

Также издание ASIA-Plus сообщило, что стрельба продолжается. Соответствующую информацию изданию предоставил источник в администрации таджикистанского города Исфара.

"Сейчас перестрелка продолжается. Интенсивная стрельба идет на перекрестке села Сомониён. В селах Сомониён и Ходжа Ало отключили электричество. Мэр Исфары находится на месте конфликта", – сообщил источник.

Предварительно известно, что снаряд противников попал в дом местного жителя в селе Ходжа Ало. Мужчина скончался от ранений. Кроме того, медики местной больницы рассказали, что:

в Таджикистане в больницу доставили 11 человек – 3 гражданских и 8 военнослужащих;

из них 2 – имеют ушибы, все остальные – огнестрельные ранения;

они в стабильном состоянии.

Издание 24.kg сообщило о ранении со стороны Кыргызстана. В частности 4 военных с осколочными ранениями доставили в местную больницу. Соответствующую информацию обнародовал координатор по здравоохранению Баткенской области Арзибек Борубеков. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Однако СМИ пишут, что власти договариваются о режиме прекращения огня.

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Что этому предшествовало

27 января возобновились обстрелы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Известно, что перед этим автомобили граждан Таджикистана забросали камнями. Соответствующее заявление сделал секретарь мэрии таджикского города Исфара Зубайдулло Шомадов.

Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась призвал Таджикистан и Кыргызстан немедленно прекратить огонь. Пограничники Кыргызстана перешли в усиленный режим работы.

Известно, что столкновения между странами продолжаются давно. В частности они касаются доступа к водораспределительному пункту, ведь вода является там большой ценностью.

Столкновения обострились в апреле 2021 года. Тогда погиб ориентировочно 131 человек. Впоследствии президенты стран все же договорились о перемирии и об определении границ стран.

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