В Ровно произошла стрельба в кафе: в полиции рассказали детали

В Ровно вечером 3 января произошла стрельба в одном из местных кафе. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровненской области.

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Как произошла стрельба в кафе в Ровно

Полицейские рассказали, что о стрельбе в Ровно в кафе на улице Черновола поступило сообщение от официантки еще 3 января в 21 час.

В итоге правоохранители установили, что 31-летний житель, находясь в кафе, совершил один выстрел из устройства для отстрела резиновых пуль "Форт-12", которое находилось у него в кармане верхней одежды.

В результате выстрела пуля попала в металлическую табличку с QR-кодом меню, которая стояла на столе. К счастью, никто из посетителей или персонала заведения не пострадал,

– отметили в полиции.

В Ровно произошла стрельба в кафе 3 января / Фото полиции Ровненской области

Злоумышленник объяснил правоохранителям, что он вместе с товарищем отдыхал в кафе и распивал алкоголь. В это время на улице якобы у знакомого мужчины возник конфликт с неустановленными мужчинами, которые распылили тому в глаза слезоточивый газ.

"Поэтому, 31-летний житель решил поквитаться: поехал домой, взял травматический пистолет и вернулся на место столкновения. Когда вошел в заведение, случайно выстрелил", – объяснили полицейские.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают все обстоятельства. Криминалисты также изъяли оружие и документы на него.