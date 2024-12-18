Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Обозреватель" и полицию.

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Что известно о стрельбе на левом берегу Киева

18 декабря конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Об этом написал "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Один из мужчин получил ранения и скончался на месте происшествия. Происшествие произошло прямо возле проезжей части.

Телеграм-канал "Дарница.Live" добавил, что мужчину пытались спасти, но это не удалось.



Место смертельной стрельбы в Киеве / Фото полиции

Полиция задержала стрелка

Злоумышленником оказался 61-летний местный житель. Патрульные задержали его недалеко от места совершения преступления. Описание мужчины предоставили свидетели.



Задержанный / Фото полиции

Во время конфликта стрелок попал своему оппоненту в голову, тот скончался на месте.



Предполагаемое орудие преступления / Фото полиции

Следственные действия продолжаются, начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.