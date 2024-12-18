В течение прошлой недели распространялась информация о возможном еще одном применении баллистической ракеты "Орешник". Однако этого так и не произошло, поэтому получается, что враг запускал дезинформацию. По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, которым он поделился с 24 Каналом, она была направлена на западное общество и на украинцев.

К теме 25 "Орешников" в месяц и 300 в год: как Россия разгоняет ИПСО на Западе и пугает мир ракетами

Провели "информационную операцию"

Коваленко отметил, что украинцы четко понимают, если будет угроза такого удара, они увидят предупреждение об этом в мессенджерах, по телевидению, услышат по радио. Постоянно и очень слаженно происходит процесс оповещения об угрозах. Поэтому нужно следовать мерам безопасности, когда звучит сигнал воздушной тревоги.

Заявления Пентагона, который также предупреждал об угрозе нового удара "Орешником", можно воспринимать следующим образом. Россияне думают, когда об этом сообщает Минобороны США, то они провели "информационную операцию" и их сигнал будет услышан на Западе – какие они, мол, "грозные",

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

После этого российский диктатор начал рассказывать о якобы серийном производстве "Орешника".

Однако Путин забыл сказать, что был неудачный второй пуск "Орешника", после первого, и что после этого ничего не произошло. Как-то не вяжется информация, которую он публично обнародовал, с реальностью,

– подчеркнул он.

Глава Кремля делает сигналы, адресуя их преимущественно западному обществу, а оно не очень информировано о том, что у Путина во второй раз "Орешник" не полетел.

Обратите внимание! Путин заявил 28 ноября, после первого удара ракетой "Орешник" по Днепру, который состоялся 21 ноября, что якобы началось массовое производство этих ракет. Однако 16 декабря он сказал, что серийный выпуск "Орешника" только "начнется в ближайшее время".

Поэтому он пытается запугать Запад тем, что будет серийно производить это оружие, и якобы будут сотни этих "Орешников". Однако это часть информационной игры,

– отметил Андрей Коваленко.

Однако в этом случае, по его мнению, на Западе очень скоро будут несерьезно относиться к угрозам Кремля. Особенно, если будет прокоммуницирована тема с доказательствами того, как неудачно Путин второй раз запустил "Орешник".

Отметим, что по словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, ближайшее окружение Путина знает о настоящих характеристиках ракеты "Орешник", которая, вероятно, была создана на основе старых разработок и представлена главе Кремля, как нечто "чрезвычайно мощное и новое". Однако, возможно, в очередной раз была создана для Путина нужная картинка, и теперь его окружение переживает, чтобы он об этом не узнал.