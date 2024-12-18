Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Также украинский лидер примет участие в заседании Европейского совета.

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Какова цель визита Зеленского

Вечером 18 декабря Зеленский прибыл в Брюссель для участия в переговорах с европейскими партнерами.

Европе нужна сильная позиция ради надежного мира. И каждый фундаментальный вопрос, который касается Европы, – а окончание войны России против Украины, безусловно, является таким вопросом – требует скоординированной и эффективной работы европейских стран,

– написал украинский лидер.

Он также рассказал, что во время визита состоятся встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Генеральным секретарем НАТО, Президентом Евросовета и Президентом Еврокомиссии. Также будут присутствовать представители Британии и других стран.

Кроме того, президент примет участие в заседании Европейского совета.